الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

نائبة "العصا" عن طلبها عودة الضرب للمدارس: الجيل الجديد أصبح متدني أخلاقيًا

آمال عبدالحميد
آمال عبدالحميد

كشفت  آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، الشهيرة إعلاميًا بنائبة “العصا” سبب مطالبتها بعودة الضرب في المدارس، مؤكدة أن الواقع الاجتماعي يؤكد أنه أصبح لدينا تدني في الأخلاقيات في الأجيال الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا نحتاج لتقييم وإعادة تأهيل ولابد أن نعيد سلوكياتنا السابقة خاصة مع المعلم، مؤكدة أنها ترفض استخدام العنف بشدة.

وتابعت أنه لابد أن يكون هناك تدريب وتأهيل للمعلم لاستخدام هذا الأسلوب لأن مجرد التلويح بالعصا يوحي بالهيبة ويجب استخدامها بشكل لا يسيء ولا يؤثر على الصحة البدنية للطالب. 

أصبح هناك تسيب وانفلات أخلاقي 

وأكدت أن العنف أصبح أكثر من ذي قبل في الجيل الجديد مع الطرق الحديثة في التربية وأصبح هناك تسيب وانفلات أخلاقي أكثر، مشيرة إلى أن الضرب لا يكون بشكل يؤذي الطفل.

وأشارت إلى أن أمريكا عادت للضرب مرة أخرى ووجدوا أن الإحصائيات تقول إن 74% من أولياء الأمور يوافقون على عودة أسلوب التأديب للأطفال بالمدارس.

نائبة “العصا” عودة الضرب المدارس الأخلاقيات إعادة تأهيل استخدام العنف تدريب وتأهيل

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