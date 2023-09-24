الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي يحتفل بتخرج الدفعة الأولي من قسم التمثيل

الدفعة الأولي من
الدفعة الأولي من قسم التمثيل

هنأ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأطفال المتميزين الذين اجتازوا المستوى الأول لقسم التمثيل ضمن أكاديمية first step academy لفنون أداء الطفل تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.

الدفعة الأولي من قسم التمثيل

واحتفل أشرف زكي مع الأطفال المتفوقين وتم تسليمهم شهادات التخرج بحضوره ومعه الفنان ايمن عزب والمهندس وائل عبدالله عضوي نقابة المهن التمثيلية بالإضافة لحضور الفنان عصام عمر بطل مسلسل بالطو والنجم حسني شتا.

الدفعة الأولي من قسم التمثيل

وتوجهت أكاديمية first step academy بتكريم المدربين القائمين علي تدريب الأطفال بعد عرض المشاريع نتاج ورش التمثيل باللغة العربية والتمثيل باللغة الإنجليزية بحضور أولياء الأمور؛ حيث تم تكريم كل من الفنانة عزة لبيب؛ والمخرجة منار زين والفنان مصطفي عبد السلام والفنان محمد فاروق؛ والفنانة هالة مرزوق؛ فيما تستعد الأكاديمية للاعلان عن إستقبال الطلبات للإلتحاق بالدفعة الجديدة قريباً.

الدفعة الأولي من قسم التمثيل
الدفعة الأولي من قسم التمثيل
الدفعة الأولي من قسم التمثيل
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المهن التمثيلية قسم التمثيل الطفل

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