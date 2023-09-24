ماذا قال الرئيس السيسى للفريق أسامة ربيع فى أزمة إيفرجيفن؟

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه حريص على أن يحافظ على المجرى الملاحي آمنًا، وأن يبقى مفتوحًا على مدار 24 ساعة.

أسامة ربيع: كان هناك تشفٍّ في مصر عند حادثة إيفرجيفن

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "في حادثة إيفرجيفن العالم كله وقف على إيديه ورجليه، وكان هناك نوع من التشفي، الحمد لله إننا عومنا السفينة بأيدي مصرية".

ولفت إلى أن دولًا كثيرة عرضت تقديم المساعدة، وأولها المملكة العربية السعودية والإمارات، مردفًا: "قائد القوات البحرية الإماراتية كلمني، وقال عندي قاطرات في البحر الأحمر ويمكن أوجهها لعندك، قلت له شكرًا مش محتاج عندي قاطرات كفاية، ولو احتجت هأقولك، وأمريكا أيضًا عرضت المساعدة".

وتابع: "عندنا هاجس دائمًا هو الحفاظ على سمعة مصر، وهي أول كلمة قالها لي الرئيس عبدالفتاح السيسي سمعة مصر في رقبتك أنت والرجالة، كنت بأفكر في قناة السويس، الرئيس قال سمعة مصر كلها، لأن قناة السويس عالمية".

وأشار إلى أنه لهذا السبب دائمًا يسعى للحفاظ على المجرى الملاحي بالتطوير، وتزويده بمعدات جديدة ووحدات بحرية جديدة، وزيادة عدد الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر، للحفاظ على قناة السويس شريان الحياة الوحيد والآمن للعالم.