الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول رد من أسامة ربيع على إنشاء ممر دولى جديد بديل لقناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع،  رئيس هيئة قناة السويس، على الأنباء المتداولة حول إنشاء مجموعة دول ممرًا اقتصاديًا دوليًا جديدًا، كبديل لقناة السويس، قائلًا: "من حق أي مجموعة تشتغل وتعمل الأنسب لها، لكن لا تقل بديل قناة السويس، لأنها ليست بديلًا للقناة".

لا بديل عن قناة السويس على مستوى العالم والطريق الشمالي يعمل 4 شهور فقط

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل فترة تطلع موجة طريق بديل قناة السويس، قبل حادثة إيفر جيفين انتشر حديث عن أن قناة السويس دورها تراجع، وتكلموا عن الطريق الشمالي، لكن واقعة السفينة إيفر جيفن أثبتت أنه لا بديل لقناة السويس".

وأردف: "6 أيام نحاول تعويم السفينة إيفر جيفن، وكانت توجد 422 سفينة عالقة، منتظرة القناة تفتح،  لو كان في طريق بديل لقناة السويس مكانتش السفن هتنتظر، وهم لا يعرفون متى تعود حركة الملاحة، خاصة أن بعض الخبراء قالوا هتستغرق 6 شهور".

ولفت إلى أن بعض التوكيلات ألغى رحلاته من الموانئ حتى تفتح قناة السويس، مردفًا: "لو فيه طريق بديل كانوا سلكوه، والطريق الشمالي يعمل في السنة 4 شهور، لأن باقي السنة الثلج يقفل الطريق، وفي الصيف تمر كاسحة جليد قبل السفينة وهو أمر مكلف، كما أن عدد الحاويات قليلة لأنه لا يمكن أن يزيد عمق الغاطس عن 8 أمتار، بينما الغاطس لدينا بيصل لـ18.5 متر".

وتابع: "العام الماضي مر 48 سفينة في الممر الشمالي، بينما مر في قناة السويس 26 ألف سفينة، فهل يمكن أن يكون بديلًا؟ والطريق الجديد بتحالف أكثر من دولة جزء منه بحري وجزء منه سكة حديد، وهو ملتزم بعدد حاويات تقدر السكة الحديد تتحمل نقله، لذا لن يعبر منه إلا سفن صغيرة تحمل 500 حاوية".

قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس ممر اقتصادي دولي جديد أسامة ربيع صالة التحرير صدى البلد

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