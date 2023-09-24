أسامة ربيع يكشف مصدر تمويل تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه حرص على أن تتم أعمال التطوير من ميزانية هيئة قناة السويس، بكراكات مصر، وعمال مصر، وألا يقترب من ميزانية الدولة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل سنة نراجع ميزانية الهيئة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم مع وزارة المالية، ويصدق عليها مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب".

مصدر تمويل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

ولفت إلى أن الإيرادات تقسم لجزء يذهب لخزينة الدولة، وجزء للاستثمارات والأجور والصيانة داخل الهيئة، مردفًا: "الجزء الأكبر للدولة، وجزء صغير للاستثمار، لا نقرب من ميزانية الدولة، لأن الدولة بتعمل حساباتها عليه، أما المشروعات تكون من ميزانية الهيئة".

وأوضح أنه يجرى الآن عمل ازدواج في البحيرات المرة الصغرى، ويعتبر آخر قناة السويس الجديدة بداية البحيرات المرة الصغرى، أي أننا نزيد ازدواج القناة من 72 كيلومترا لـ82 كيلومترا.

وكشف أن حرص الهيئة على تطوير المجرى الملاحي وعمل ازدواج في المجرى، هدفه استيعاب عدد سفن أكبر، حيث تضاعف عدد السفن التي تستقبلها القناة في اليوم الواحد من 50 سفينة لـ100 سفينة، وفي مارس الماضي وصلنا 107 سفن في يوم واحد، وهو أعلى رقم في تاريخ القناة.