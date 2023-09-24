"استرديناها فى 6 شهور".. أسامة ربيع يكشف تكلفة حفر قناة السويس الجديدة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار حفر قناة السويس الجديدة كان صعبًا، لأننا نحفر في أرض جبلية لعمق 24 مترا، يكلف مجهود ووقت وتكلفة مالية ضخمة.

الرئيس السيسي صدق على قرار حفر قناة السويس الجديدة بعد دراسته جيدًا

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس اتخذ قرار حفر قناة السويس الجديدة بعد دراسة ونقاش، وصدق عليه وهو مقتنع بجدواه، وأن له عائدا كبيرا جدًا".

وأردف: "لما قررنا ننهي أعمال الحفر في سنة واحدة، اضطرينا نأجر كراكات من الخارج، وتكلفة قناة السويس الجديدة 21 مليار جنيه، استرديناها في ظرف 6 شهور".

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