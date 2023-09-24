البحوث الفلكية: العالم الهولندى ليس له علاقة بعلم الفلك ولكنه منجم

قال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، إن العالم الهولندي، ليس بعالم فلك، مؤكدًا أنه قد يقوم بجمع بيانات إحصائية وهذا تنجيم ليس له أي علاقة بالصحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد شخص يستطيع التنبؤ بالزلزال، وإلا لاستفادت منه الدول الكبرى ووفرت على مواطنيها الخسائر نتيجة الزلازل.

وتابع أن المنطقة العربية والمجموعة النشطة على “فيسبوك” هم من جعلوا سعرا لهذا الرجل وما دون ذلك لا أحد يعرف عنه شىء.

حقيقة اقتراب المريخ والمشتري

كما رد على حديثه حول وجود اقتراب بين المريخ والمشتري يوم 22 سبتمبر، مؤكدًا أنه لا يمكن هناك أي اقتران، فالظاهرة الفلكية كانت الاعتدال الخريفي وذروته في فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، ولا يوجد أي ظاهرة سواء أمس أو اليوم أو غدًا.