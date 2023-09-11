الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة، إن الزلازل تذكر الإنسان أنه أضعف من أن يقف أمام تحدي الطبيعية، مؤكدًا أن هناك ظواهر علمية تشير لوقوع الزلزال.

 

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن زلزال المغرب راح ضحيته عددًا كبيرًا ومن الممكن أن يتضاعف، مؤكدًا أنه أحد الكوارث الطبيعية المتعلقة بالحركة التكتونية للأرض ولايمكن التنبئو بها بشكل واضح وصريح.

 

لا يمكن التنبئو بوقوع الزلازل

وأكد أنه يوجد بعض المؤشرات التي توضح أنه يوجد أراضي نشطة زلزاليًا ولكن لا يوجد أي عوامل تؤكد أن هناك تنبئو بالزلازل، مبديًا تعجبه من بعض الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه الحوادث للشو الإعلامي وأنهم قادرين على التنبئو بالزلزال، موضحًا أنه لايمكن أن تعرف مكان الزلزال، ولا تحدد قوته ولا زمنه.

 

وعن تنبئو العالم الهولندي بوقوع زلزال قريبًا في مصر، أكد أن مصر لا تقع في منطقة نشطة زلزاليا والفالق الرئيسي يبعد تمامًا عن مصر.

أستاذ الاستشعار العالم الهولندي بوقوع زلزال مصر لا يمكن التنبئو بوقوع الزلازل الحوادث الكوارث الطبيعية

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