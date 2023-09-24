وفاة الروائى السعودى هانى نقشبندى عن عمر ناهز الـ60 عامًا

رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب الصحفي والروائي الكبير هاني نقشبندي عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

هاني إبراهيم نقشبندي، إعلامي وكاتب سعودي، ولد في المدينة المنورة عام 1963، وهو خريج جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في تخصص العلاقات الدولية.

مارس "نقشبندي" الإعلام منذ عام 1984، وقد عمل في صحف السعودية وترأس تحرير مجلتي "سيدتي" و"المجلة"، اللتين صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التليفزيوني "حوار مع هاني" لقناة تليفزيون دبي، وصدرت له في عام 2007 ببيروت الرواية القصيرة "اختلاس"، وتمكنت هذه الرواية، خلال فترة وجيزة، وبالرغم من منع نشرها من بعض الدول العربية من إعادة الطبع باللغة العربية ست مرات، وترجمت للغة الروسية.

كان "الدستور" قد أجرى في وقت سابق حوارًا مطولًا مع هاني نقشبندي تحدث فيه عن الأدب والحياة وعلاقته بالأدباء المصريين.