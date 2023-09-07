الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية للاحتفال "بمئوية رحيل فنان الشعب .. سيد درويش" بالأعلى للثقافة.. الخميس

سيد درويش
سيد درويش

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بمناسبة المئوية الأولى لرحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس الموافق 14 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية: الفنان الكبير الدكتور راجح داود المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى.

txt

برعاية قناة "الحياة".. على الحجار يُحيى احتفالية "الصحفيين" بمئوية سيد درويش

وتبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن رحلة الفنان الكبير الراحل، ويشارك بها عدد كبير من المتخصصين، من بينهم: الدكتورة رشا طموم، الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والإعلامي الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين، الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة نانسي إبراهيم، الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

دار الكتب تحتفى بمرور 100 عام على رحيل سيد درويش

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته.

وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها طاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش.

سيد درويش فنان الشعب وزارة الثقافة درويش دار الكتب والوثائق القومية

مواد متعلقة

احتفالاً بمئويته.. تراث سيد درويش على مسارح الأوبرا بـ3 محافظات

الأكثر قراءة

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

شراكة بين "طلعت مصطفى" و "كولنز" لافتتاح 3 فروع في مدينتي وسان ستيفانو

القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة بكلية الصيدلة وتعيين الأوائل

وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أكبر مجمع صناعي في مصر ببرج العرب

محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو والصفصافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال