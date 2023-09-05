الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة هاني شنودة..

دار الكتب تحتفي بمرور 100 عام على رحيل سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية تحت عنوان "مائة عام على رحيل سيد درويش" بمناسبة ذكرى وفاته في 10 سبتمبر، على أن يتحدث فيها الموسيقار هاني شنودة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، بقاعة علي مبارك بدار الكتب - كورنيش النيل.

سيد درويش
السيد درويش البحر (1892 - 1923)؛ مغني مصري وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لقب بـ"فنان الشعب".

ولد سيد درويش في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري.

التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 وبدأت موهبته الفنية.

سافر سيد درويش إلى القاهرة وبزغ نجمه وقتها، فقام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكون ثنائية فنية مع بديع خيري أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، ولم يكن أثر سيد درويش في ميدان التمثيل والأوبرا العربية بأقل من أثره في ميدان الموسيقى والموشح والدور والطقطوقة والمونولوج الشعبي والأناشيد الوطنية وغيره من ألوان الغناء العربي في شتى مواضيعه فقد أضاف إلى هذه المآثر مأثرة جديدة.

وتناولت شخصيته بعدد من الأفلام والمسلسلات منها: فيلم سيد درويش وقام بدور سيد درويش كرم مطاوع، مسلسل أهل الهوى وقام بدور سيد درويش حفيده إيمان البحر درويش، مسرحية سيد درويش إخراج محمد توفيق وقام بدور سيد درويش (محمد نوح)، مسلسل (أهو ده اللي صار)، مسلسل (الضاحك الباكي) عن قصة حياة نجيب الريحاني.

سيد درويش 100عام على رحيل سيد درويش دار الكتب الفنان الكبير هاني شنودة علي مبارك

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