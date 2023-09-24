برلمانى: عهد السيسى شهد طفرة غير مسبوقة فى كل القطاعات

قال مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من تطورات جذرية، فى كل القطاعات وجميع المحافظات وحجم الإنجازات على أرض الواقع، ومنها مشروعات تنمية محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المدن الجديدة، مثل دمياط الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، قائلًا: وهذا ما يؤكد أن ما تحقق على يد الرئيس السيسي مبهر وملايين المصريين يشعرون به، فضلًا عن الإنجازات السياسية والأمنية والقضاء على الإرهاب وإقرار الأمن والاستقرار في الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، أنه من الصعب الإحاطة بكل إنجازات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، متابعًا: لأن الدولة تحركت وبفضل رؤيته وتوجيهاته في مختلف القطاعات والمجالات سواء كانت الزراعة أو الصناعة أو الاستثمار أو البنية التحتية والمدن الجديدة أو الصادرات أو الإسكان والقطاع العقاري وغيرها من مشروعات عملاقة أسست لعملية تنموية شاملة في الوطن.

ولفت عضو مجلس النواب إلى قيام الدولة بتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، واستصلاح الأراضي ومئات الآلاف من الأفدنة، والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبات الزراعية، ومشروع الاستزراع السمكي، وتطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة، وقطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة وغيرها من المجالات.

وتابع: كل هذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، والتأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح، وقادرة على العبور للمستقبل.

وجدد مدحت الكمار إعلان تأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلًا: "هو الأقدر على حكم مصر لسنوات قادمة وفترة رئاسية جديدة، انطلاقًا من رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بالوطن والعبور به للمستقبل".