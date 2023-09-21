برلماني يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، التزام مصر بإجراء الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها، وهو إشارة تؤكد استقرار الوطن وشفافية التجربة السياسية، والحرص على تعزيز الديمقراطية.

حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار الكمار في بيان صحفي له اليوم، إلى أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتأكيد على أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وهو ما يؤكد على حياديتها ونزاهتها في الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة.

قطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة، ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة ويخرس الألسنة التي تهاجم انتخابات الرئاسة في مصر قبل انطلاقها.

وأشار الكمار، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة حدث مهم للغاية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الالتزام بإجراء كل استحقاق في موعده، يكشف مدى ما تمر به مصر من عملية سياسية وحكم شريف ونزيه يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد النائب مدحت الكمار على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتضافر مختلف الجهود لإنجاحها وإظهار وجه مشرف للتجربة الديمقراطية في مصر أمام العالم كله.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن أنها ستعلن عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، كما أكدت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل، كما أكدت الهيئة أنها لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.