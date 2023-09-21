الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، التزام مصر بإجراء الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها، وهو إشارة تؤكد استقرار الوطن وشفافية التجربة السياسية، والحرص على تعزيز الديمقراطية.

حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأشار الكمار في بيان صحفي له اليوم، إلى أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتأكيد على أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وهو ما يؤكد على حياديتها ونزاهتها في الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة.

txt

"إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات

قطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة، ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة ويخرس الألسنة التي تهاجم انتخابات الرئاسة في مصر قبل انطلاقها.

وأشار الكمار، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة حدث مهم للغاية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الالتزام بإجراء كل استحقاق في موعده، يكشف مدى ما تمر به مصر من عملية سياسية وحكم شريف ونزيه يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

قانونية مستقبل وطن: إجراء انتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل يضمن النزاهة والشفافية

وشدد النائب مدحت الكمار على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتضافر مختلف الجهود لإنجاحها وإظهار وجه مشرف للتجربة الديمقراطية في مصر أمام العالم كله.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن أنها ستعلن عن  الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، كما أكدت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل، كما أكدت الهيئة أنها لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية النائب مدحت الكمار مجلس الشيوخ ديمقراطية استحقاق دستوري

مواد متعلقة

عضو بالشيوخ: الحوار الوطنى نموذج للديمقراطية فى مصر

"حماة الوطن" بالجيزة يعد خطة تنظيمية استعدادا للانتخابات الرئاسية

"الهضيبى": نثق فى قدرة الهيئة الوطنية على إدارة الانتخابات بنزاهة وشفافية

برلمانية: عرض الآثار المصرية فى الصين يفتح أسواقًا جديدة للسياحة

"عبيد": الهيئة الوطنية للانتخابات ردت على المزاعم المشككة فى نزاهتها

"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية حدث مهم فى مستقبل الحياة السياسية

مستقبل وطن المنوفية يعقد اجتماعًا لبحث سبل دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

برلمانية: الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة

الأكثر قراءة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

هشام.. ابن الباشا سليم

ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)