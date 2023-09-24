الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين قتلا عاملًا ببنها إلى ديسمبر المقبل

محكمة
محكمة

أجلَّت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، محاكمة متهمين بـ قتل شخص في مشاجرة لخلافات بينهم ببنها في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر مارس من العام الجاري، قام كل من «عبدالله ا.ع» 42 سنة مبلط سيراميك و«محمود م.ع» عاطل بقتل المجني عليه «محمد ج ح» عامل عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله بواسطة سلاح أبيض «مطواه» بأن عاجله المتهم الأول بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم فأتبعه بإشهار سلاح أبيض «مطواة» في وجهه ملوحًا به في مواجهته وانهال عليه ضربًا، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض بغير ترخيص «مطواه» وأداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «حجارة».

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