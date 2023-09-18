تفاصيل إحالة المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي لمحكمة الجنايات بالوايلي

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الاثنين، إحالة المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل إحالة المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي بالوايلي

واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه لجأ للإتجار فى العملة خارج السوق المصرفى لما تحققه من أرباح مالية كبيرة، خاصة بعد مروره بضائقة مالية، لافتا إلى أنه يبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي بكثير.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار في النقد خارج السوق المصرفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل حبس متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وطالبت النيابة رجال المباحث بـ سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، والنصب على المواطنين.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

جرائم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمين بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.