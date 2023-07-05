حبس عاطلين لاتهامهما في الإتجار بالنقد الأجنبي بمدينة السلام في القاهرة

قررت نيابة السلام اليوم حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة السلام.

وطالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم مبلغ 350 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.