الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تصدر حكما ببراءة متهمين بحيازة وإحراز الهيروين في دار السلام

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها ببراءة متهمين بحيازة وإحراز الهيروين والسلاح الأبيض. 

 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم علاء.ع- 43 سنة – عامل، وعبد الله.ع – 27 سنة، بأنهما في يوم 16/ 4  بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرزا وحازا بقصد الإتجار جوهرا مُخدرا  (الهيروين) في غير الأحوال المًصرح بها قانونا.

 

وأحرزا وحازا سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) دون ترخيص ودون مسوع قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين أثناء مرورهما في دار السلام، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين المخدر.

 

جنايات القاهرة التجمع الخامس إحراز الهيروين والسلاح الأبيض الهيروين الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة

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