الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يدشن مبادرة "انزل شارك مصر الأهم"

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة د. طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب، وبحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات ورؤساء الاتحادات النوعية المركزية.

ناشد الحضور الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبى احتياجات شعبها.

إطلاق مبادرة

واتفق الحضور على تدشين مبادرة (انزل شارك مصر الأهم)، لرفع الوعي بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن ذلك واجب وطني وحق دستوري والتأكيد على الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والمتغيرات العالمية والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار التي تتمتع به الدولة المصرية.

وتتضمن خطة عمل المبادرة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بجميع محافظات مصر للتوعية والحث على أهمية المشاركة في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم الاستقرار والأمن، وشرح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور، وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.