السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عاشت مصر والسيسى فيها".. مواطن ليبى يعبّر عن سعادته بالمساعدات المصرية (فيديو)

درنة
درنة

استعرض الإعلامي عمرو خليل، استمرار الدعم المصري للأشقاء في ليبيا لوجستيًا وصحيًا لدعم المناطق المنكوبة.

وقال خليل خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC" إن مصر تنفذ أكبر عملية إنقاذ الآن على الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه تم انتشال جثامين 3600 شخص سواء من البر أو البحر.

وأضاف أن عمليات البحث تجري في قاع البحر أمام شواطئ درنة في محاولة لاستخراج المزيد من الجثامين، خصوصًا أن أعداد المفقودين وصلت إلى حوالي 11 ألف مفقود.

عمرو خليل: كل الفيديوهات من درنة تعبر عن فرحة المواطن الليبي بالمساعدات المصرية

وأشار إلى أن كل الفيديوهات التي تصل من درنة تعبر عن مدى فرحة المواطن الليبي عند عبور قوافل الإغاثة المصرية من أمام منزله.

وعرض الإعلامي عمرو خليل فيديو لمواطن ليبي يعبر عن سعادته بالمساعدات الإغاثية المصرية، حيث قال المواطن الليبي: "عاشت مصر والسيسي فيها.. تحيا مصر والسيسي فيها تفزع للجار يناديها".

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