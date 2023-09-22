"المستقلين الجدد": قرار دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات قائم على أسس موضوعية

علق الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات تحالف الأحزاب المصرية بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قرار دعم الرئيس السيسي لخوض الانتخابات قائم على أسس موضوعية.

وأضاف أن البلاد نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار سياسيا واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن قرار دعم الرئيس السيسي موضوعي لما تم تحقيقه من إنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضح أنه لو تم التعرض بصورة تحليلية ومنطقية لما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية سنصل إلى قرار دعم الرئيس السيسي دون تردد.