عبدالمنعم الجمل: ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة يعنى مواصلة تحقيق أحلام المصريين

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، تعني التحدث عن استكمال الرئيس للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومواصلة تحقيق أحلام المصريين من أجل الوصول بمصر للجمهورية الجديدة.

وأضاف الجمل، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما حدث خلال الفترة الماضية يؤكد أننا نسير على الخطى الصحيحة، ونريد نهضة حقيقية في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، كما أن لدينا مشروعات عملاقة في جميع القطاعات تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتساهم في تحسين الاقتصاد المصري ومجابهة التحديات.

قطاع التشييد والبناء يساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن قطاع التشييد والبناء محظوظ، قافلة التنمية بأي مجتمع، ويساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرًا مهمة جدًا، إضافة إلى المبادرات الرئاسية والصحية، معقبًا: "جميع الأشقاء ودول العالم يشيدون بما يقدمه الرئيس من إنجازات".