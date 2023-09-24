دياب يكشف عن برومو أغنيته الجديدة "هروني بوس" (فيديو)

انتهى المطرب محمد دياب الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره بشكل متتالي على مدار الأشهر المقبلة.

ويستعد دياب لطرح أغنية جديدة تحمل أسم “هروني بوس” وكشف عن برومو الأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المتخلفة تمهيدًا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون دياب في أغنية “هروني بوس” مع كل من الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهيير بـ"توما"، والملحن محمد يحيى.

آخر أعمال دياب الغنائية

وطرح دياب مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم “وش في وش” التي تحمل نفس الاسم والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

"وش في وش" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وحقق الفيلم انتشارا جماهيرا ونقديا كبيرا خلال فترة عرضه، وأشاد الجمهور بفريق العمل وبكتابة وإخراج العلم تحت إدارة المخرج اشلاب وليد الحلفاوي الذي حقق نجاحات كبيرة مؤخرا.

آخر أعمال دياب التمثيلية

وشارك دياب في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" بجانب النجمة منى زكي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو مكون من 15 حلقة وشارك في بطولته كل من أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.