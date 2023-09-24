الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل مثير بين أرسنال وتوتنهام فى ديربى شمال لندن

توتنهام
توتنهام

فرض فريق توتنهام هوتسبير التعادل على مضيفه أرسنال بهدفين لمثلهما، في ديربي شمال لندن الذي جمعهما على ملعب "الإمارات"، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل سون هدفا مبكرا لتوتنهام بالدقيقة 3، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16 استغل نيكتياه خطأ أوديجي، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء وتصدى لها فيكاريو.

وتقدم ساكا لصالح أرسنال بالدقيقة 26، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بكريستيان روميرو وتحولت بالخطأ في مرماه.

وأضاع جابرييل خيسوس فرصة تهديف حقيقية بالدقيقة 31، بعدما استغل خطأ ماديسون وانفرد بمرمى فيكاريو لكن سدد فوق المرمى بغرابة.

وبالدقيقة 37 تصدى دافيد رايا ببراعة، لتسديدة جونسون.

ومنح سون هيونج مين التعادل لصالح السبيرز بالدقيقة 42، بتسديدة متقنة بعد تمريرة ماديسون داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ أرسنال بعد لمس روميرو الكرة بيده في الدقيقة 53، ليسجل بوكايو ساكا الركلة الجزائية بنجاح، معلنًا عن ثاني أهداف فريقه.

رد توتنهام جاء سريعًا بهدف التعادل عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة ماديسون.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام وأرسنال لـ 14 نقطة في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

تشكيل ديربي لندن.. خيسوس يقود أرسنال والنني بديلًا.. وسون في هجوم توتنهام

ويعود نجمنا المصري محمد النني للظهور مع أرسنال بعد تعافيه من الإصابة، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم نيكيتياه ويجاوره جابرييل خيسوس وبوكايو ساكا.

تشكيل أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - فابيو فييرا - مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: نيكتياه - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس.

تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

في حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو.

خط الدفاع: ديستيني أودوجي- كريستيان روميرو- ميكي فان دي فين- بيدرو بورو.

خط وسط الملعب: يفيس بيسوما- بابي ماتار سار- جيمس ماديسون.

في خط الهجوم: سون هيونج مين- ديان كولوسيفسكي- براندن جونسون.

توتنهام هوتسبير ارسنال ديربي شمال لندن الدورى الانجليزى ساكا

مواد متعلقة

ليفربول يهزم وست هام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يسجل

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

محمد صلاح يسجل.. وست هام يفرض التعادل على ليفربول فى الشوط الأول

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

كلوب يتحدث عن انطلاقة ليفربول في الموسم الجديد ومباراة وست هام

عودة أراوخو.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

حيثيات حكم رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا