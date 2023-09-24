أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويعود نجمنا المصري محمد النني للظهور مع أرسنال بعد تعافيه من الإصابة، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم نيكيتياه ويجاوره جابرييل خيسوس وبوكايو ساكا.

تشكيل ديربي لندن.. خيسوس يقود أرسنال والنني بديلًا.. وسون في هجوم توتنهام

تشكيل أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - فابيو فييرا - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: نيكتياه - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Our starting line-up for today's north London derby 👊



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/QECPnUM191 — Arsenal (@Arsenal) September 24, 2023

تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط وسط الملعب: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

في خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - براندن جونسون

Our team for the NLD! 🤍 pic.twitter.com/K3dSbj0PwZ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 24, 2023

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.