الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ديربي لندن| خيسوس يقود أرسنال والنني بديلًا.. وسون في هجوم توتنهام

أرسنال
أرسنال

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويعود نجمنا المصري محمد النني للظهور مع أرسنال بعد تعافيه من الإصابة، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم نيكيتياه ويجاوره جابرييل خيسوس وبوكايو ساكا.

تشكيل ديربي لندن.. خيسوس يقود أرسنال والنني بديلًا.. وسون في هجوم توتنهام

تشكيل أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - فابيو فييرا - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: نيكتياه - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس

تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط وسط الملعب: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

في خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - براندن جونسون

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ديربي لندن خيسوس ارسنال النني سون توتنهام

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