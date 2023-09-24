الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى كفر الشيخ

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، بالسجن المشدد حضوريًا 5 سنوات لمتهم يروج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه، وألزمته المصروفات ومصادرة المضبوطات.

وذلك في القضية رقم 9277 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 21760 لسنة 2023 كلى كفرالشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبد المتعال، ومحمد عزمى أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

تفاصيل القضية

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ع.ا.ع"، من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، لأنه فى يوم 19 من يونيو الماضى ضبط وبحوزته كمية من الحشيش بقصد الاتجار، وذلك بدائرة مركز كفر الشيخ.

وكان المقدم محمد عبدالعزيز خفاجى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردته معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على زبائنه بدائرة المركز والمدينة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على هاتف محمول، وكيس بلاستيك به قطعتين من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بالحشيش، والمبلغ المالى حصيلة ذلك والتلفون للاتصال لزبائنه، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على أكرم عمارة، وكيل النيابة العامة تولى التحقيق.

المشدد لمتهم كفر الشيخ محكمة السجن المواد المخدرة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة بالمطرية

بقصد التعاطى.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بحوزته حشيش فى دار السلام

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

المشدد والغرامة لتاجرى مخدرات لحيازتهما الحشيش بالإسكندرية

السجن المشدد لتاجر مخدرات فى بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

المواد الغذائية: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيتها المناسب لتخفيف العبء على المواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا