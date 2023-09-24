الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 29 ألفًا و648 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

الحملة
الحملة

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المتميز الذي قام به مسئولو الطب البيطري والجهات المعنية؛ لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحيَّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وهو الذي يتواكب مع الاستعداد لإطلاق الحلمة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ أسوان أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات؛ لتلافى أى أضرار على ما يملكونه من ثروة حيوانية. 

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري، نتائج حملة التحصين على محافظ أسوان. 

نتائج الحملة القومية للتحصين 

وأوضح مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري في أسوان، أن الهدف من هذه الحملات البيطرية هو توفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحيِّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع في تحصين 29 ألفًا و648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. 

وأشار إلى أن الحملة القومية تستهدف مرض طاعون المجترات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز، وذلك بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة. 

تحصين أشرف عطية أسوان الوادي المتصدع الحمى القلاعية الطب البيطري للتحصين الحلمة القومية

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