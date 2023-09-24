الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضي المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3، بنسبة تنفيذ للشبكات وصلت إلى 90% وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.

هدف المشروع 

يأتي ذلك لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح بين 450 مللى، و560 مللى، و630 مللى، و800 مللى. 

التشديد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التي تم نهو الأعمال بها، عقب اختبار وتجارب الخطوط، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف. 

ووجه محافظ أسوان، بضرورة استكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس "قفل وغسيل وهواء" لكل منسوب لمواجهة أى انقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع. 

وفي سياق آخر كان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر. 

وتناول اللقاء استعراض الأفكار والدراسات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الاقتصادية المحلية ذات الأولوية ووضع الرؤية النهائية لاستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، وأنشطة إعادة التدوير، وكذا كيفية الإستفادة من المزايا التنافسية لمحافظة أسوان فى بعض المحاصيل مثل التمور، والنباتات الطبية والعطرية. 

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صعيد مصر النباتات الطبية النباتات الطبية والعطرية مشروعات البنية التحتية أعمال الرصف

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