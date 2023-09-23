محافظ أسوان يستقبل أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمدينة أبو سمبل

زار لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية للحزب الحاكم مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، على رأس برلمانى كبير بدعوة من مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وجاء ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

وكان فى استقباله بمطار أبو سمبل الدولى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

تفاصيل اللقاء

وقد استمتع الوفد الصينى بأنغام الأغانى التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، والتى قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة، ثم تفقد الضيف الصيني معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية حيث أعرب عن انبهاره بـ عظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتاريخ الذى تجسده هذه الآثار الخالدة.

وخلال لقاء لى شى باللواء أشرف عطية فقد أكد محافظ أسوان على أننا نسعى دائماً إلى مد جسور التعاون مع الجانب الصينى، والتى ترتكز على استثمار المزايا النسبية، واستغلال الحوافز الاستثمارية العديدة التي تزخر بها عاصمة الاقتصاد الإفريقى، وهو ما يؤكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين.

ولفت إلى أن المحافظة لها جهود كبيرة فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى وذلك من خلال إطلاق مشروع التحول الرقمى، ويضم مركز متكامل كبير للمعلومات مجهز بأحدث الأجهزة ، ومربوط بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز لتقديم 82 خدمة متنوعة ، كما تم استحداث 40 تطبيق تكنولوجي يقدمون خدمات فى كافة قطاعات العمل العام ، وحققوا تفاعل كبير مع المواطنين بشكل مباشر للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، وتضم أسوان أكبر وأول مركز لخدمات مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر الرقمية، والذى يؤدى خدمات مرورية وسجل مدنى وشهر عقارى وتموين وغيرها.

وأشار أشرف عطية إلى أن أسوان هى الباب الملكى نحو الأسواق الأفريقية، ولذلك فإن المحافظة تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية، وخاصة أن لدينا فرص هائلة من أبرزها إستخراج وتصنيع وصقل الثروات التعدينية والمحجرية، فى مقدمتها صناعات الجرانيت والرخام والحديد والذهب والفوسفات والتلك وغيرها، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة حيث تضم أسوان ثالث أكبر مشروع على مستوى العالم للمحطات الشمسية بنبان.