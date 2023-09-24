الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على قبول تبرع قطعة أرض لإنشاء مستشفى مركزى بقويسنا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، على قبول تبرع إحدى الجمعيات الخيرية بقطعة أرض على مساحة 16 ألفًا و830 مترًا؛ لإقامة مستشفى مركزى بمدينة قويسنا، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لأهالي المركز.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء جمعية العروة الوثقى، لإبرام إجراءات عقد تسليم قطعة الأرض بين المحافظة والجمعية، وبحضور المستشار عصام نديم المستشار القانوني، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والنائب محمد حمدي موسى عضو مجلس النواب.

سرعة استصدار قرار التخصيص 

ووجَّه محافظ المنوفية بسرعة البدء في إجراءات استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى عليها والتي من المقرر أن تضم مختلف التخصصات الطبية المتنوعة.

وأكد المحافظ أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، مشيرًا إلى أن تلك النماذج تُعد مثالًا مشرفًا لأهالي وأبناء المحافظة ويُحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع، داعيًا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار التعاون الدائم والوثيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية بقطاع الصحة بنطاق المراكز والمدن وذلك وفقًا لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

المنوفية إبراهيم أبو ليمون محافظ قويسنا المستشفى مستشفى

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