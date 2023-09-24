الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات

بسبب ماس كهربائي
بسبب ماس كهربائي .... السيطرة علي حريق في برج سكني بالفيوم

اندلع حريق في برج سكني مكون من  6 طوابق بحي الحواتم  بمدينة الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية، أدى لاشتعال النيران في محتويات بعض الشقق بالدور الثاني وسرعان ما امتدت إلى محتويات باقي الشقق وفي واجهة البرج، وهرعت قوات الإطفاء وسيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحريق على الفور.

 

بلاغ بحريق هائل

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في برج سكني مكون من 6 طوابق بحي الحواتم، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبينّ نشوب الحريق في الطابق الثاني بالبرج.

 

السيطرة على الحريق

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي البرج، فيما التهمت النيران محتويات إحدى شقق الطابق الثاني.

 

ماس كهربائى السبب

 

وتبين من معاينة الحريق، أنّ ماسا كهربائيا مفاجئا في الدائرة الكهربية تسبب في اندلاع النيران.


وحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.

 

ماس كهربائي حريق برج سكني الفيوم قوات الحماية المدنية

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