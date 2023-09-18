المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنة خاله بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الإثنين، بالدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل وعضوية علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ في القضية رقم 2508 لسنة 2023 يوسف الصديق برقم 1095 لسنه 2023 والمتهم فيها عبد العزيز.ع.ع بهتك عرض الطفله شهد.أ.أ ومضاجعته مضاجع الأزواج وفض بكارتها وأصدر الحكم بالسجن الموبد غيابيآ في التهم المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل القضية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعي شهد.أ وتبلغ من العمر 17 عامًا باختطافها واغتصابها في أحد الأراضي الزراعية، ما أدى إلى فض بكارتها واتهم فيها الشاب عبد العزيز.ع.ع باختطافها واغتصابها وهو قريبه ابن عمتها.

أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بأن قام الجاني باستدراج الطفله بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائية مليئة بالاشجار بعيدًا عن القرية وأهليتها واقترنت بتلك الجناية بجناية اخري إذا أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها شهد.أ التي لم تتجاوز عامها الثامنة عشر بالقوة وأحكام قبضته عليها واحتجازها واختطافة موضوع الاتهام الأول وجرّدها من ملابسها كاشفه عن عورتها ومعاشر إياها معاشرة الأزواج فاضا بكارتها، مفضيًا شهوته على النحو التالي في التحقيقات وقام بوعدها بالزواج بدون إخبار أهلها وتهديدها بأن لو علم أبيها فسوف يقتلها.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.