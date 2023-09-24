الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تمويل الشركات الصغيرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

احتفل بنك القاهرة بحصوله على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢٣ كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقاً لما أعلنه "منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Global SME Finance Forum"، والذى تتم إدارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولى.
 وأعرب أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة فى إطار المنافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتقدمة لجائزة أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023.
 وأكد أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، موضحاً أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، كما بلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركزًا ووحدة أعمال تغطى كل أنحاء الجمهورية.
 

 

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وفى سياق متصل، تابع نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الجائزة تأتى تتويجاً لجهود البنك لخدمة عملائنا فى هذا القطاع الحيوى، موضحاً أن البنك يعمل أيضاً على تقديم خدمات استشارية غير مالية من خلال موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات.
 

كما يقوم البنك برعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامج و دورة تدريبية، وفي إطار جهود البنك للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما لاستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض "إنجاز" لمنح التسهيلات الإئتمانية في أسرع وقت وبأقل إجراءات، حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

هذا وقد تسلم الجائزة نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك القاهرة من قمر سليم الرئيس التنفيذى لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمنتدى المنعقد فى مومباى بالهند من ١٢ إلى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣.

 

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