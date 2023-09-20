بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"بنك القاهرة" لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة، وذلك بحضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وقام بتوقيع البروتوكول المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

-التحصيل باستخدام خاصية رمز الاستجابة الفورية QR Codes

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن البروتوكول يستهدف وضع الأحكام والشروط التي بموجبها سيقوم بنك القاهرة بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، ومن هذه الخدمات (التحصيل بإستخدام خاصية رمز الإستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، خدمات الانترنت البنكي للشركات BDCbusiness، خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني) وذلك بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ، تسهيلاً على السادة العاملين بمختلف الجهات التابعة للإنتاج الحربي وتوفيراً للوقت والجهد.

من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها والتي سيتم العمل على ضمان استدامتها من خلال متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص، لافتاً إلى أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية

وأكد "فايد" استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

-تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر التوقيع من الإنتاج الحربي كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية و عبد العزيز أمين مدير إدارة البنوك بالهيئة و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر التوقيع من بنك القاهرة كل من محمد شاكر المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي و محمد لاشين رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات و نهلة العكاري رئيس قطاع إدارة الأموال وحلول السيولة وإيهاب حجاج رئيس قطاع خدمات شركات الائتمان والمؤسسات المالية وأحمد مجدي رئيس قطاع تطوير أعمال الشركات والمؤسسات المالية وتامر طراف رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة ونيهال شريف مدير إدارة تطوير الأعمال– الشركات الكبرى وشريف أشرف رئيس فريق ائتمان الشركات وأحمد بكرى مدير أول علاقات عملاء ائتمان الشركات.