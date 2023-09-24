التلوث البيئي وتغيرات المناخ.. 5 أسباب لظاهرة زبد البحر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور ظاهرة زبد البحر على شواطئ بورسعيد، ويكشف "الدستور" الأسباب الطبيعية لحدوث تلك الظاهرة، حيث تعد هذه الظاهرة طبيعية تحدث عندما يتكون رغوة أو طبقة من الزبد على سطح المحيطات أو البحار.

وجود البروتينات والدهون

يحتوي الماء في البحار والمحيطات على مجموعة متنوعة من المواد العضوية مثل البروتينات والدهون، عندما تتواجد هذه المواد في تركيز عالٍ وتتعرض للتحريك، فإنها قد تتشكل في طبقة رقيقة من الزبد على سطح الماء.

العوالق والطحالب

قد تسهم العوالق البحرية والطحالب في ظاهرة زبد البحر، عندما تكون هناك تراكمات كبيرة من العوالق أو الطحالب في المياه، يمكن أن تؤدي حركة الماء والأمواج إلى رغوة وتشكيل طبقة من الزبد.

وبعض العوالق البحرية والطحالب يمكن أن تفرز سموم تساهم في ظاهرة زبد البحر، وعند تراكم هذه العوالق بشكل غير طبيعي، فإنها قد تنتج سمومًا تؤدي إلى تكوين الرغوة.

التلوث البيئي

الزبد قد يكون نتيجة للتلوث البيئي، عندما تتلوث المياه بالمواد الكيميائية مثل الزيوت والمواد الملوثة الأخرى، فإنها يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث ظاهرة زبد البحر.

ويمكن أن يؤدي تلوث المياه بالمواد الكيميائية والنفايات إلى زيادة تكوين زبد البحر، وتشمل المصادر المحتملة للتلوث البيئي المصانع، والمنازل، والسفن، والنفايات الزراعية، والتسربات النفطية، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، قد تعمل هذه المواد على خفض توتر السطح في الماء وتزيد من قابليته لتكوين الرغوة.

الرياح والأمواج

تأثير الرياح والأمواج يمكن أن يلعب دورًا في تكوين زبد البحر، عندما تكون هناك رياح قوية أو أمواج متلاطمة، يتم تحريك الماء بشكل كبير مما يؤدي إلى تجمع الهواء والماء معًا وتكوين الزبد.

تغيرات المناخ

يعتقد بعض الباحثين أن تغيرات المناخ قد تؤثر على حدوث ظاهرة زبد البحر، وتزيد بعض التغيرات في درجة حرارة الماء وتركيز الملوحة والتوازنات البيئية من احتمالية حدوث زبد البحر.