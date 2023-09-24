الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حافظى على صحة شعرك بهذه الخطوات.. وعناصر مفيدة له

الشعر
الشعر

تلعب الفيتامينات دورا مهما جداً في تحسين تقوية الشعر وتطويله، لذلك تود الكثير من السيدات معرفة أهمها حفاظاً على صحة الشعر وتقليل التساقط.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل السيدات، خصوصاً الفتيات، لمعرفة الفيتامينات التى تساعد على تقوية الشعر وتطويله للحصول على شعر قوي وحمايته من التساقط الناتج من نقص الفيتامينات في الجسم، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لتحسين تقوية الشعر وتطويله، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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طرق تصفيف الشعر باستخدام رابطات عصرية

فيتامينات تساعد على تقوية الشعر وتطويله

هناك الكثير من الفيتامينات التي تعمل على حماية الشعر من التساقط وتقويته، يمكنك معرفة التفاصيل في السطور التالية:

1- عنصر الحديد

فيتامينات تساعد على تقوية الشعر

يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الحديد، مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والعدس، قد يكون من المفيد أيضاً إضافة مكملات الحديد إلى روتينك إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بنقص الحديد، لأنه يعمل على إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين الذي يعمل على تقليل تساقط الشعر.

2- عنصر فيتامين ب

فيتامينات تساعد على تقوية الشعر

يعتبر عنصر فيتامين ب من الفيتامينات المهمة جداً للشعر، حيث يعمل على تقوية الشعر وتطويله، ويمكن العثور على فيتامين ب في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الحبوب الكاملة 100% واللحوم والأسماك والبيض الكامل والمكسرات والأفوكادو.

3- عنصر سي

فيتامينات تساعد على تقوية الشعر

 يساعد فيتامين سي على زيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك فروة رأسك، فعندما يكون هناك زيادة في الدورة الدموية لفروة رأسك يكون هناك تحفيز أكبر لبصيلات شعرك.

خطوات الحفاظ على الشعر وتطويله

في الخطوات التالية يمكنك حماية شعرك من التساقط وتطويله من خلال هذا النظام المفيد لفروة الرأس، إليكم التفاصيل:

1- الحصول على نظام غذائي متوازن.
2- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.
3- تدليك فروة الرأس.
4- استخدام الزيوت الطبيعية.
5- استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر بسرعة.
6- استخدام الطرق الطبية لتطويل الشعر بسرعة.

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