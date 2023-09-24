لا علاج رسمي له حتى الآن الحزام الناري.. ما بين أسباب الإصابة وطرق الوقاية

انتشرت في الآونة الأخيرة الإصابات بمرض الحزام الناري الذي يصيب الجسم نتيجة نفس الفيروس، المسبب للجديري المائي.

أعراض الحزام الناري

يسبب الحزام الناري التهابات تظهر في صورة طفح جلدي حول الخصر في شكل حزام، ويسب الألم والوخز والحكة في المنطقة المصابة، وبثور يملؤها سائل قابلة للانفجار، وحساسية تجاه اللمس، والصداع آلام الرأس، وحزام حول العين والعنق في بعض الأحيان.

الأسباب والوقاية

أي شخص أصيب بالجديري المائي معرض للإصابة بالحزام الناري، لأن العلاج يجعل الفيروس خاملًا فقط، ويظل متواجدًا في الجهاز العصبي، ولا تزال عودة الفيروس للنشاط مرة أخرى مجهولة حتى الآن، إلا أنه من المؤكد أن ضعف المناعة سببًا رئيسيًا في عودته، لذا فإنه يصيب غالبًا كبار السن أو مرضى ضعف المناعة، وهو فيروس معدي قد ينتقل من شخص لآخر، وقد يصيب مرضى السرطان بعد خضوعهم للعلاج الكيماوي.

لذا فمن أجل الوقاية من المرض، يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص المرضى، وتناول أدوية تعمل على تنشيط المناعة تحت إشراف الطبيب، والبعد قدر الإمكان عن تناول مثبطات المناعة، وإجراء الفحوصات الدورية لاستبيان مدى حاجة الجسم للفيتامينات أو مقويات المناعة، بما يسهم في الوقاية من الحزام الناري والأمراض المشابهة.

العلاج

لا يوجد حتى الآن علاج معروف للحزام الناري، بينما يصف الأطباء بعض العلاجات التي تساعد على تعزيز المناعة لدى المريض، وتخفف من آثار الطفح الجلدي، والحكة والآلام، بالإضافة إلى كمادات المياه الباردة والاستحمام بالماء البارد، ووصف علاجات تخفف التوتر، لأنه يؤدي إلى تفشي المرض، وفي حالة أصيب المريض بحزام حول العين، فيجب استشارة الطبيب فورًا.

مضاعفات الحزام الناري

إذا لم يتلقى المصاب العلاج الصحيح للمرض، فقد يصاب بألم عصبي، وهو مرض عصبي يسبب الألم، وفقدان البصر، والتهابات جلدية جديدة، تتطور نتيجة العدوى البكتيرية.

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