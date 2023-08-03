الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

الأرتيكاريا
الأرتيكاريا

يصاب العديد من الأشخاص بـ"الأرتيكاريا"، وهي عبارة عن طفح جلدي مع إحساس بالحكة وشعور بالحرقان في الجلد.

وتعرف الأرتيكاريا بأنها نوع من أنواع الحساسية والتي يصاب بها البعض لعدة أسباب ومن ضمنهم تعرض الجسم لعامل خارجي يؤدي لارتفاع مستويات الهيستامين بالجلد وينتج بعدها حكة وحساسية شديدة في الجلد.

ويمكن معرفة طرق الوقايه من الاصابة بالأرتيكاريا في ظل ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة، وفقاً لتقرير نشره موقع "verywellhealth"، كالتالي:

اسباب الاصابة بالأرتيكاريا مع ارتفاع الرطوبة

هناك العديد من الأسباب التي تعمل على إصابتك بالأرتيكاريا، وهي:

1 - عند التعرض لإشاعة الشمس القاسية ومع ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة يكون الشخص أكثر عرضة بالإصابه بالأرتيكاريا.

2 - تأتي الأرتيكاريا إذا كان الشخص لديه حساسيه من أنواع معينة من الأطعمة.

3 - ويمكن أن يصاب الشخص بـ الأرتيكاريا من خلال العدوى أو تلامس شخص لديه أعراض الحساسية.

4 - يمكن أن تصاب بالأرتيكاريا بسبب قرصة حشرة وتتسبب في نشر الحساسية.

5 - قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية من ضمن الأسباب التي يمكن أن تصيبك بالأرتيكاريا أو الحساسية.

 طرق الوقاية وتهدئة وعلاج الأرتيكاريا

1 - ارتداء الملابس الفضفاضة البيضاء والقطنية لتحمي جسمك وجلدك من الاصابه بـ الأرتيكاريا.

2 - لا تنس وضع واقي الشمس لحمايتك من التعرض لإشاعة الشمس القاسية ومع ارتفاع الرطوبة.

3 - لا تنس تناول السوائل الطبيعية مثل العصائر وشرب الماء حفاظاً على جلدك من الجفاف.

4 - إذا انتشرت الأرتيكاريا في أنحاء جسمك، وبكثرة يجب استشارة طبيبك لتحصل على الدواء المناسب مع نوع بشرتك.

5 -  تهدئة المناطق المصابة بالحساسية عن طريق الملابس الخفيفة أو الاستحمام بماء فاتر أو من خلال تطبيق مرطب للبشرة.

6 - تجنب استخدام أنواع الصابون القاسية على البشرة.

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