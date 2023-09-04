علامات خطيرة يجب الحذر منها عند ظهور الطفح الجلدي على الأطفال

في نهاية العطلات وقرب بداية العام الدراسي الجديد، لا يعد ظهور طفح جلدي أو عضة غريبة الشكل أمرًا مرحبًا به على الإطلاق من قبل الآباء، إذا تم ملاحظته على الأطفال.

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان ينبغي القلق بشأن أي علامات تظهر على طفلك أم لا، وعادة ما يكون الطفح الجلدي أو انتشار العض علامة واضحة على أن طفلك قد يحتاج إلى شكل من أشكال العلاج.

ولكن إذا كنت تجد صعوبة في معرفة مدى الخطر، فقد شارك بعض المسعفون وفقا لموقع ذا صن نصيحة مفيدة تستخدمها الممرضات لمراقبة الطفح الجلدي والبقع والعضات، والأمر ليس معقدًا كل ما ستحتاجه هو قلم.

في مقطع حديث نُشر على Instagram كشفت بعض الممرضات عن موقع تعليم الإسعافات الأولية للأطفال والرضع وكيف يمكنك معرفة ما إذا كان هناك طفح جلدي أو لدغة أو بقعة منتشرة، لقد تبادلوا شعارًا بسيطًا: "حدده بالقلم، ثم تحقق منه مرة أخرى".

في الأساس، أمسك بقلم وارسم دائرة حول الجزء الخارجي للعلامة، بهذه الطريقة عند التحقق من ذلك مرة أخرى لاحقًا ستتمكن بوضوح من معرفة ما إذا كان الطفح الجلدي أو البقعة قد زاد حجمها عن الحد الذي رسمته أم لا.

هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي عند الرضع والأطفال، عادة لا داعي للقلق أو يمكن علاجها في المنزل.

قم بزيارة الطبيب العام إذا كنت قلقًا بشأن الطفح الجلدي الذي يعاني منه طفلك ولم تكن متأكدًا مما يجب فعله، إذا ظهرت أي من الأعراض التالية مع الطفح الجلدي وبدا طفلك مريضًا.

تصلب الرقبة

منزعج من الضوء

يبدو مرتبكا

حرارة عالية

صعوبة في التنفس - قد تلاحظ أصوات شخير أو مص بطنهم تحت أضلاعهم - ضيق في التنفس، أو أنهم يتنفسون بسرعة كبيرة.

طفح جلدي يشبه الكدمات الصغيرة أو النزيف تحت الجلد ولا يتلاشى عند الضغط عليه بالكوب.

تبدو بشرتهم أو شفاههم أو لسانهم شاحبة أو زرقاء أو رمادية أو بها بقع

قد يكون من الأسهل رؤية طفح جلدي أو تغيرات في اللون على باطن قدم طفلك وكفيه وشفتيه ولسانه وداخل الجفون.