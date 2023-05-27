هل الخوخ والمشمش يسبب طفح جلدي؟.. طبيب أطفال يجيب

يعتبر المشمش والخوخ من ضمن الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير وخصوصا الأطفال لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتداول رواد السوشيال ميديا والآباء والأمهات، سبب ظهور الحساسية أو الطفح الجلدي للأطفال عقب تناول المشمش والخوخ مباشرة، ومن هنا بدأ يتداول السؤال مؤخرا لمعرفة سبب هذه الأعراض ليتجنبها الأهالي حفاظاً على صحة أولادهم.

وتزامناً مع انتشار هذا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الأسباب، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية، سبب ظهور الطفح الجلدي أو الحساسية بعد أكل الأطفال لـ الخوخ والمشمش، وطبيب يجيب.

هل الخوخ والمشمش يسبب طفح جلدي؟

قال الدكتور سيد عبدالفتاح، أخصائي أطفال وحديثي الولادة، إن مشكلة حساسية فاكهة المشمش والخوخ منتشرة في الفترة الأخيرة ويشتكي بسببها الكثير من الأمهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.

وأضاف الدكتور سيدعبدالفتاح، خلال حديثه لـ “الدستور”، أنه في الفترة الأخيرة ظهر العديد من التساؤلات من قبل الآباء والأمهات عن سبب ظهور حساسية الفاكهه بعد تناول الطفل لـ المشمش أو الخوخ، خصوصا بعد ظهور علامات أو بقع على جسم الطفل نتيجة الحساسية أو يحدث تغيرات أخرى مثل تورم العين أو الأيد.

وأكد أن سبب ظهور الحساسية بكثرة في الفترة الأخيرة نتيجة تغير فصول السنة أو وجود أتربة في الهواء تؤثر على الفاكهه وعلى من يتناولها، ومن ضمن أسباب الحساسية إكثار الطفل من تناول "المشمش أو الخوخ" فيؤثر عليه بشكل ملحوظ، لذلك يجب على الأم ألا تعطي طفلها فاكهه "المشمش أو الخوخ" بكثرة يجب أن يكون في المعقول، ويمكن كل فترة من نمو الطفل أن تزيد الكمية حتى يتقبل جسم الطفل أكله لهذه الأنواع من الفاكهة.