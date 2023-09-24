الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: البيان الوزارى المشترك بين مصر والأردن والعراق يهدف لتحقيق التنمية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن البيان المشترك الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون في كل المجالات.

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مجالات التعاون 

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث سيشمل مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، إضافة إلى مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالي.

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قضايا إقليمية

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن الدول الثلاث تعمل على التشاور والتنسيق فيما بينها بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك للحفاظ على وحدة الصف العربي.

وتابعت النائبة هند رشاد، أن أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة هو أمن كل الدول وليس دولة بعينها، مما يسهم في نجاح مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تذليل كل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لضمان نجاحها وتحقيق أقصى استفادة منها.

يشار إلى أن  وزير الخارجية سامح شكري استضاف اليوم كلًا من  وزير خارجية الأردن والعراق في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينها.

النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب آلية التعاون الثلاثي مصر العراق الأردن وزراء خارجية

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