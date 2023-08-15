القاهرة تستضيف اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق (فيديو وصور)

عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اجتماعًا مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن «أيمن الصفدي» والعراق «فؤاد حسين»، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الآلية الثلاثية- التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، والتشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظًا على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة سانحة لمتابعة المشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف السفير أبوزيد أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر المقبل، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها على أرض الواقع.