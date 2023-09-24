الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز بحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق للمستجدات بفلسطين وسوريا

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، مناقشات وزراء خارجية مصر والأردن والعراق سبل تفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية في إطار آلية التعاون بين الدول الثلاث.

الاجتماع الوزاري للآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول الاجتماع الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وكذلك الجهود الرامية لإيجاد حلا للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها نشر منذ قليل، اليوم الأحد، إن الاجتماع جاء حرصًا على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الاشقاء الثلاثة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في يونيو 2021.

فيما بحث وزراء خارجية البلدان الثلاثة الشقيقة، سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

اتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.

مصر الأردن العراق الوزاري للآلية بين مصر والأردن والعراق أيمن الصفدي سامح شكري فؤاد حسين

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