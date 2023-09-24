لا إصابات.. حريق هائل بحظيرة مواشى بالفيوم

نشب حريق هائل في حظيرة مواشي بإحدى قرى محافظة الفيوم إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للحظيرة، مما تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران التي امتدت بسرعة كبيرة إلى الحظيرة، لتلتهم 5 رءوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل اندلاع حريق بحظيرة مواشى بالفيوم

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

وانتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث تم إخماد النيران والسيطرة عليها وتبريدها، قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رءوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدرًا، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.