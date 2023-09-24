الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. حريق هائل بحظيرة مواشى بالفيوم

حريق هائل بحظيرة
حريق هائل بحظيرة مواشي

نشب حريق هائل في حظيرة مواشي بإحدى قرى محافظة الفيوم إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للحظيرة، مما تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران التي امتدت بسرعة كبيرة إلى الحظيرة، لتلتهم 5 رءوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

txt

مصرع 4 أطفال فى حريق بمنزل بقرية النويرات جنوب سوهاج

 تفاصيل اندلاع حريق بحظيرة مواشى بالفيوم 

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

 

وانتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث تم إخماد النيران والسيطرة عليها وتبريدها، قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

 

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رءوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدرًا، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

محافظة الفيوم الدائرة الكهربية الحماية المدنية ماس كهربائي حظيرة مواشي

مواد متعلقة

لا إصابات.. حريق هائل بحظيرة مواشى بالفيوم

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟