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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 24-9-2023

كتاكيت
كتاكيت

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية نتيجة لـ زيادة الطلب على الكتكوت مع قلة المعروض تسبب في زيادة في ارتفاع الأسعار.

وتستعرض  الدستور في التقرير التالي أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم  حيث تراوح سعره ما بين 23.5 جنيها إلى 27.5 جنيها.

بينما سجل سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيها إلى 22.25 جنيه. 

تراوح سعر كتكوت ساسو اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 14.5 جنيه و15.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

 تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 9.5 جنيه إلى 10.25 جنيه. 

تراوح سعر كتكوت هجين اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 12 جنيها و13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه 

تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 14 و15 جنيها.

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أسعار الكتاكيت البط اليوم الأحد

أسعار كتكوت البط بكيني فرنساوي اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 24.00 جنيها و24.50 جنيه. 

سجل سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الأحد 24 سبتمبر لكتكوت عمر يوم بين 28.50 جنيه و 29.25 جنيه. 

بلغ سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 39.00 جنيه و40 جنيها. 

سجل سعر كتكوت بط مولارد اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم بين 35.00 جنيها و36.50 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأحد 

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيها. 

كتكوت رومى أبيض 1200 جرام اليوم الأحد 24 سبتمبر بين 125.00 جنيه إلى 130.00 جنيها. 

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الأحد 24 سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيها.

 كتكوت رومى برونزى 300 جرام اليوم الأحد 24 سبتمبر سعر 45.00 جنيه. 

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