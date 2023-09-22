التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم ارتفاعا طفيفا خلال مستهل التعاملات الصباحية، حيث أن الكتاكيت من مدخلات الإنتاج التي تنعكس في النهاية علي سعر الدواجن، وقد شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة إلي زيادة الطلب وقلة المعروض.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم حيث تراوح سعره ما بين 23.5 جنيها إلى 27.5 جنيها.

بينما سجل سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيها إلى 22.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 14.5 جنيه و15.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 9.5 جنيه إلى 10.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 12 جنيها و13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه

تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 14 و15 جنيها.

أسعار الكتاكيت البط اليوم الجمعة

أسعار كتكوت البط بكيني فرنساوي اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 24.00 جنيها و24.50 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الجمعة 22 سبتمبر لكتكوت عمر يوم بين 28.50 جنيه و29.25 جنيه.

بلغ سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 39.00 جنيه و40 جنيها.

سجل سعر كتكوت بط مولارد اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم بين 35.00 جنيها و36.50 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الجمعة

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيها.

كتكوت رومي أبيض 1200 جرام اليوم الجمعة 22 سبتمبر بين 125.00 جنيه إلى 130.00 جنيها.

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الجمعة 22 سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام اليوم الجمعة 22 سبتمبر سعر 45.00 جنيه.