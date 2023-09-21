التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت أستقرار في الأسعار في بداية تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن، بعدما شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة لزيادة الطلب عليها، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، كان التراجع في أسعار الكتاكيت خلال شهر يوليو وأغسطس نتيجة لتراجع الطلب بسبب ارتفاع دراجات الحرارة.

أسعار الكتاكيت الفراخ اليوم

سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الخميس21 سبتمبر عمر يوم تراوح سعره ما بين 23 جنيها إلى 27 جنيها.

بينما استقر سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيها إلى 22.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم بين 14.5 جنيه و15.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الخميس21 سبتمبر عمر يوم بين 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم الخميس21 سبتمبر عمر يوم بين 9.5 جنيه إلى 10.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم بين 12 جنيها و13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه

تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الخميس21 سبتمبر عمر يوم بين 14 و15 جنيها.

أسعار الكتاكيت البط اليوم الخميس

أسعار كتكوت البط بكيني فرنساوي اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم بين 24.00 جنيها و24.50 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الخميس 21 سبتمبر لكتكوت عمر يوم بين 28.50 جنيه و29.25 جنيه.

بلغ سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم بين 39.00 جنيه و40 جنيها.

سجل سعر كتكوت بط مولارد اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم بين 35.00 جنيها و36.50 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الخميس

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيها.

كتكوت رومي أبيض 1200 جرام اليوم الخميس 21 سبتمبر بين 125.00 جنيه إلى 130.00 جنيها.

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الخميس 21 سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام اليوم الخميس 21 سبتمبر سعر 45.00 جنيه.