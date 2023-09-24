الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفعت ضده دعوى خلع.. تفاصيل تعدي عاطل على أشقاء زوجته بالمطرية

حبس
حبس

واقعة مأساوية عاشتها سيدة عشرينية فلم تتخيل بأن القدر ساقها لتقع فى قبضة رجل مجرم لم يكتفى بأذيتها بل قرر أذية كل من حولها لمجرد طلبها للإنفصال عنه 

أقوال المجنى عليهم 

أقر المجنى عليهم أمام جهات التحقيق المختصة بقيام زوج شقيقهم بالتعدى عليهم بالسلاح الأبيض مشيرين بأنهم تفاجئوا بحضور شقيقتهم، وهى فى حالة من الانهيار والبكاء بسبب تعديه عليها بالضرب ورفضت العودة له، ثم قررت اللجوء إلى المحكمة لخلعه وبمجرد علمه حضر للمنزل وحاول مقابلة شقيقتهم للتعدي عليها بالضرب، وبالتصدي له  تعدى عليهم وأصابهم بسلاحه الأبيض

 

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أقوال المتهم 

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه جريمة التعدي على أشقاء زوجته، لقيامها بتحرير دعوى خلع ضده، وأضاف المتهم بوجود خلافات زوجية منذ فترة وكان بنيته إتمام الطلاق، لكنها عادت مرة أخرى وطلبت منه تسجيل شقة الزوجية بإسمها حتى تشعر بالأمان.

وتابع أنه فور تسجيل الشقة بالشهر العقاري تفاجئ بتحريرها دعوى خلع ضده  ولجأ لأهلها تشاجروا معه محاولين طرده، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بالتعدي عليهم بالسلاح الأبيض 

قرارات النيابة 

أحالت نيابة المطرية اليوم الأحد  المتهم بالتعدي على أشقاء زوجته بسلاح أبيض لقيامها برفع دعوى خلع ضده  لمحكمة الجنايات 

وذكر قرار الإحالة أن المتهم " طارق .ح " 38 سنة ، أقر بارتكابه جريمة التعدي على أشقاء زوجته بسلاح أبيض " مطواه " بعد مشاجرة نشبت بينهم لقيام زوجته بتحرير دعوى خلع ضده ، لمحكمة الجنايات 

تفاصيل البلاغ 

وكانت  بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطل بالتعدى على أشقاء زوجته لقيامها برفع دعوى خلع ضده وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

جهات التحقيق دعوى خلع نيابة المطرية محكمة الجنايات قسم شرطة المطرية ي

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