بعد وصول "أوفيليا".. الفيضانات تجتاح الولايات الساحلية الأمريكية وتغرقها فى الظلام

تعرض سكان اثنتين من الولايات الساحلية الأمريكية، وهما نورث كارولينا وفرجينيا الساحليتان، لكارثة مناخية بعد أن ضربتها الفيضانات المفاجئة، أمس السبت، بعد أن وصلت العاصفة الاستوائية أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من جزيرة حاجزة في ولاية كارولينا الشمالية، ما أدى إلى هطول أمطار ورياح مدمرة وأمواج خطيرة، وتسببت العاصفة في فيضانات مفاجئة وانقطاع للتيار الكهربائي لتغرق الولايات في الظلام.

العاصفة أوليفيا تفقد قوتها وتغرق المدن الساحلية في مياه الفيضانات

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فقد قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة وصلت إلى الشاطئ بالقرب من جزيرة إميرالد مصحوبة برياح تقترب من قوة الإعصار بسرعة 113 كيلومترًا في الساعة، لكن الرياح ضعفت مع تحركها شمالًا مع عبور مركز العاصفة إلى فرجينيا بحلول المساء، ومن المتوقع أن تجتاح أوفيليا المدن في الشمال الشرقي بحلول منتصف اليوم الأحد على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي إلى نيوجيرسي.

وقال المركز إن أوفيليا تباطأت لتصبح منخفضًا استوائيًا، وهو شكل ضعيف من العاصفة الاستوائية، وتم إيقاف جميع التحذيرات من العواصف والعواصف الاستوائية، ومع ذلك، أظهرت مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي أن المجتمعات المطلة على النهر في ولاية كارولينا الشمالية مثل نيو برن وبيلهافن وواشنطن تعاني من فيضانات كبيرة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر.

وتابع أن الرياح فقدت قوتها بالفعل، ومن المتوقع أن تصل العاصفة نحو الشمال الشرقي بحلول منتصف اليوم الأحد، وسط توقعات بأن تصبح أوفيليا إعصارًا ما بعد مداري غدًا.

وأضاف أن أوفيليا جلبت معها رياحًا قوية مصحوبة بأمطار غزيرة مع تحركها على الساحل الشرقي، حيث تتحرك العاصفة شمالًا بسرعة حوالي 12 ميلًا في الساعة (19 كم/ ساعة) منذ مساء أمس السبت، حيث يمكن أن تتوقع أجزاء من نورث كارولينا وفيرجينيا ما يصل إلى 5 بوصات (13 سم) من الأمطار، مع توقع 1 إلى 3 بوصات (3 إلى 8 سم) في بقية منطقة وسط المحيط الأطلسي حتى منتصف اليوم الأحد، وشهدت بعض المجتمعات الساحلية في نيوجيرسي، بما في ذلك مدينة سي آيل، فيضانات مفاجئة وقوية منذ مساء أمس السبت.

الفيضانات الناجمة عن الأمطار ستكون الخطر الرئيسي للعواصف

وقال فيليب بابين، متخصص الأعاصير في المركز الوطني للأعاصير، إن الخطر الرئيسي لنظام العواصف خلال اليومين المقبلين سيكون خطر الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

وتابع: "لقد لوحظت رياح بقوة العاصفة الاستوائية، لكن تلك الرياح بدأت تنحسر تدريجيًا مع تحرك النظام نحو الداخل، ومع ذلك، هناك تهديد كبير بهطول أمطار فيضانات لجزء كبير من شرق كارولينا الشمالية إلى جنوب فيرجينيا خلال الـ12 إلى 24 ساعة المقبلة".

وأكدت الوكالة الأمريكية أن انقطاع التيار الكهربائي انتشر في المزيد من الولايات الأمريكية بخلاف ولاية كارولينا الشمالية، حيث ظلت عشرات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء في العديد من المقاطعات الشرقية حتى بعد ظهر يوم السبت، وفقًا لموقع poweroutage.us، الذي يتتبع تقارير المرافق.

كما أظهرت خريطة "Duke Energy" انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء شرق ولاية كارولينا الشمالية، وأطاحت الرياح بأطراف الأشجار وتعطلت خطوط الكهرباء.