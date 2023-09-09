إعصار إداليا يتسبب فى انحراف مسار الطيور بشمال الولايات المتحدة

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، الجمعة، عن خبراء أنه تم رصد طيور النحام في أقصى شمال الولايات المتحدة مثل أوهايو وبنسلفانيا في الأيام الأخيرة، بعد أن انحرفت عن مسارها بسبب إعصار إداليا القوي، الذي ضرب فلوريدا أواخر الشهر الماضي.

وأضاف الخبراء، أن أعضاء جمعية أودوبون بمدينة نيويورك يراقبون الطيور المنجذبة إلى تركيب “Tribute in Light”، حيث يتم إضاءته فوق مانهاتن السفلى بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لهجمات 11 سبتمبر في مدينة نيويورك.

وقال جيري لورينز، مدير ولاية أودوبون فلوريدا، لشبكة “سي إن إن الأمريكية”، إنه تم الإبلاغ عن الطيور المميزة في فلوريدا وجورجيا وشمال وجنوب كارولينا، وكذلك في تكساس وإلى الشمال من موائلها النموذجية، في كنتاكي وحتى أوهايو.

وذكرت NPR أنهما شوهدا أيضًا في مقاطعة فرانكلين بجنوب بنسلفانيا، الخميس.

موطن طيور النحام الأمريكية

وذكر التقرير عادة ما توجد طيور النحام الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي أو الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لحديقة حيوان سميثسونيان الوطنية، كما أن موطنها الأصلي فلوريدا، وقد كادت أن تختفي من الوجود في أواخر القرن التاسع عشر لأن ريشها كان ثمينًا في القبعات النسائية، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) في عام 2018.

ويبدو أن بعض طيور النحام في فلوريدا جاءت من شبه جزيرة يوكاتان، بعد أن رأى المراقبون علامات تربطها بشبه الجزيرة المكسيكية. وقال مراسل الطقس في فلوريدا إن طيور النحام وصلت إلى هناك قادمة من كوبا.

وأفادت صحيفة فيرجينيان بايلوت أن مراقبي الطيور توافدوا على محمية الحياة البرية الوطنية في جزيرة بيا في أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا لإلقاء نظرة على الطيور.

وقال لورينز لشبكة CNN: “لم نشهد شيئاً كهذا من قبل”. "سنحصل على طائر فلامنغو أو اثنين من العواصف التالية [لكن] هذا أمر غير مسبوق حقًا، كما أن علماء الطبيعة في منطقة سينسيناتي بولاية أوهايو متشككين عندما وردت تقارير عن رؤية طيور النحام البرية في مقاطعة وارن.

وقال كوري كريستوفر، مدير الحفاظ على الطبيعة في مركز سينسيناتي للطبيعة، لمنفذ WCPO المحلي، إنه كان متشككًا عندما سمع لأول مرة أن طيور النحام البرية قد هبطت في أوهايو، ثم أدرك أن ذلك صحيح. وقال إن الطيور ربما تكون قادرة على إيجاد طريقها جنوبا مرة أخرى.