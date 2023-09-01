خبراء يكشفون أضرار إعصار "إيداليا" بالولايات الامريكية

بدأت صورة أوضح في الظهور يوم الجمعة للدمار الذي أحدثه إعصار إيداليا في خمس ولايات، حيث أشار المحللون إلى أن الآثار كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير، حيث ابتعدت العاصفة من الفئة الرابعة في اللحظة الأخيرة عن عاصمة ولاية فلوريدا وضعفت قليلاً قبل وصولها إلى اليابسة.

واتخذ مركز الإعصار الذي ضرب ساحل خليج فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بقوة 160 ميلا في الساعة، اتجاها في اللحظة الأخيرة بعيدًا عن عاصمة الولاية، تالاهاسي، إلى مجتمعات ساحلية ذات كثافة سكانية منخفضة في منطقة بيج بيند.

بالإضافة إلى ذلك، قال الخبراء، إن قوة الإعصار “إيداليا” ضعفت بشكل غير متوقع قليلاً قبل وصولها إلى اليابسة، حيث مرت بظاهرة أرصاد جوية تسمى استبدال جدار العين، مما أدى إلى ضغط القوة الأكثر كثافة للعاصفة في مساحة سطحية أصغر.

إعصار كبير



ومع ذلك، كان لا يزال إعصارًا كبيرًا، حيث غمر العديد من المجتمعات في جدار من مياه البحر يصل ارتفاعه إلى 16 قدمًا وخلف وراءه سلسلة من الأضرار بما في ذلك فيضانات كبيرة ومبان مدمرة وعدد لا يحصى من الأشجار وخطوط الكهرباء المتساقطة عبر شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا وكارولينا. فيرجينيا، قبل التوجه إلى المحيط الأطلسي يوم الخميس.

وبدأ السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق الأكثر تضررا في العودة إلى ممتلكاتهم المدمرة ومركباتهم المتضررة من المياه، مع انحسار مياه الفيضانات.

وتراوحت التقديرات الأولية لتكلفة الأضرار من 9 مليارات دولار إلى حوالي 20 مليار دولار، وهي أغلى كارثة مناخية تشهدها الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، ولكنها أقل بكثير من تكلفة إعصار إيان الذي دمر جنوب غرب فلوريدا المكتظ بالسكان والذي بلغ 112 مليار دولار في سبتمبر 2022 بخسارة 149 روحًا.

وقالت كيلي جودسي، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تالاهاسي، إن الإعصار، الذي كان من المتوقع أن يضرب في الساعات التي سبقت وصوله إلى اليابسة برياح مستدامة تزيد سرعتها عن 130 ميلاً في الساعة، قد تم ترويضه قليلاً في اللحظة المناسبة تمامًا.

وقال: "إن دورات استبدال جدار العين شائعة في الأعاصير الكبرى، ولذا عندما ترى ذلك، فإنه يؤدي إلى بعض الضعف المؤقت".

لكنه أضاف أن "تذبذب" العاصفة باتجاه الشرق في نفس الوقت تقريبًا هو الذي أنقذ عاصمة الولاية وسكانها البالغ عددهم 200 ألف نسمة من ضربة مباشرة.

وقال جودسي: "لو لم يحدث هذا التحول، لكانت هناك تأثيرات مدمرة أكثر بكثير هنا في تالاهاسي".

عندما بدأت طواقم الولاية والطواقم الفيدرالية عملية التعافي المضنية، انتقل الصراع حول سعره إلى واشنطن والمعركة القادمة حول تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أو Fema.

وطلب جو بايدن، الذي وقع على إعلان الكوارث الكبرى لفلوريدا وإعلانات الطوارئ للولايات الأخرى، رسميًا من المشرعين مبلغًا إضافيًا قدره 4 مليارات دولار.

"نظرًا لكثافة نشاط الكوارث في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحرائق في ماوي ولويزيانا وفي جميع أنحاء البلاد، والفيضانات العارمة في فيرمونت، والآن إعصار كبير ضرب فلوريدا والجنوب الشرقي، تسعى الإدارة للحصول على مبلغ إضافي قدره 4 دولارات".